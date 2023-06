No fajne heheszki ale trochę dziecinne jak na profesjonalną służbę której kraj jest w stanie wojny.

Takie głupie żarty tylko zaostrzają już i tak napiętą sytuację i mogą sprowokować Białoruś do odpowiedzenia ogniem a wtedy Ukraińcom zapewne nie będzie do śmiechu gdy w odpowiedzi na ziemniaki poleci w ich stronę ołów.