Zmarł nagle w wieku 70 lat.



Pismaki to jednak lubią tanią sensację, a motłoch zaraz będzie przyklaskiwać. Tak jakby ludzie w okolicach 70 nigdy nie umierali.



Co do pana Krzysztofa to był bardzo dobrym muzykiem, potrafił komponować linie basowe idealnie wpasowujące się w stylistykę grupy Maanam. Sam gram na basie i nierzadko ogrywałem twórczość pana Krzysztofa.



Do dzisiaj jestem pod wrażeniem jak z kilku akordów był w stanie wycisnąć naprawdę skoczne aranże Pokaż całość