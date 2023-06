Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń ujawnił, że Krzysztof Daukszewicz w SMS-ie po tym, jak zrezygnował ze współprowadzenia Szkła kontaktowego, napisał do niego: Co sprawia przyjemność kiedy z ofiary człowiek zamienia się w kata? Ciekawi mnie to. Życzę sukcesów i na tym polu.