Jak kogoś interesuje jak, działa shadowban na znaleziska to zapraszam na mój profil.Znaleziska zobaczycie tylko poprzez zakładkę akcje.Pierwsze z 23 05 23 dostało shadowbana, usunęli najbardziej niewygodne informacje w nim zawarte (zrzuty ekranu z dowodami). Dodatkowo nie można wykopać/zakopać właściwie nikt tego nie widzi plus głupi komunikat moderacji.Drugie z 24 05 23 stało się z nim to samo, co z pierwszym plus jeszcze głupszy komunikat moderacji.