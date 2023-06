Aha to co mam wkleic link do pakisow ktorzy zabili polke gdzies na wyspach? Wg opisow pani slowianka przyjaznila sie MOCNO z jednym ale i drugim (jego znajomym, pracownikiem kebaba, serio). Koniec tej slowianki mozecie sobie dopisac, wiecej stron i tak nie bedzie. Takze ku przestrodze drogie panie, to nie bollywood a islamscy habibi.