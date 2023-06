pytanie do tych co się znają:



1. Czy Ruscy ze swoich satelit widzą przemieszczające się te czołgi podczas transportu kolejowego?

2. Jeśli widzą, to dla czego nie próbują ich zniszczyć zaraz po przekroczeniu granicy?

3. I dlaczego nie robili tego zaraz po rozpoczęciu wojny, kiedy Ukry nie miały jeszcze uzbrojenia do zwalczania rakiet?