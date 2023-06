dobrze, jakby już przestać wszystko tłumaczyć "miłością", to raczej nie jest najlepsza motywacja do czegokolwiek. Nielogiczna, nierozsądna, często egoistyczna czy wręcz chorobliwa. W imię "miłości" popełniono w historii wiele zbrodni, czasem jednych z tych najgorszych. Matki zabijają swoje dzieci tłumacząc to miłością, kochankowie popełniają samobójstwa, już nie mówię co robiono w imię braterskiej miłości chłopsko-robotniczej, czy narodu niemieckiego...