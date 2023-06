Oczywiście manipulacja w tytule.

W tekście jasno napisano, że złapano jednego Ukraińca, ale oczywiście zielonka @mtlgie postanowił bezczelnie kłamać i manipulować, pisząc większość i dodając jakieś swoje wysrywy do tytułu

Oczywiście jest też napisane w tekście:

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.