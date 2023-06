Kontrofensywa (franc. contre-offensive) – działanie taktyczne podejmowane przez broniące się wojska, mające na celu odparcie przeciwnika, który włamał się w głąb obrony, przejecie inicjatywy w określonym rejonie prowadzenia walki i ostateczne rozbicie go i opanowanie określonych obiektów pod względem strategicznym.

To co teraz robią Ukraińcy to nie jest żadna kontrofensywa tylko najzwyczajniejsza w świecie ofensywa i proszę nie pisać głupot papugując niedouczonych i leniwych dziennikarzy.Czy Rosjanie włamali się w głąb