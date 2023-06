wiadomo ze na swieczniku nie ustawia sie najjasniejszej swiecy, bo by w jej blasku jeszcze ktos sie dopatrzyl gdzie licha farba z fasady odpada.

Ale to ze pacynka zbiera precjoza to az takiego wysilku intelektualnego nie wymaga. nachapal sie makulatury ktora drukuje standuper i teraz probuje to zamienic na cos co moze miec wartosc.

ale to niestety wyglada na to ze wojna jednak dojdzie, a przynajmniej do warszawki. I jak stonogiasza traktowac Pokaż całość