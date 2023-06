Warto dodać, że to sondaż "pomarszowy". I jak marsz przełożył się na poparcie? Właściwie to w żaden sposób. Żelazny elektorat PiS ma się nadal dla nich przyzwoicie (minus 0,1%), PO zyskało 2,7%, ale widać wyraźnie, że jest to efekt odpływu wyborców od Lewicy oraz PL2050/PSL (gdzie jest dość duży spadek). Najwięcej zyskała na tym Konfederacja (wzrost do 13,4%, m. in. podziękujcie również stowarzyszeniu Nigdy Więcej).



Marsz nie był jakimś "gamechangerem". Większość uczestników Pokaż całość