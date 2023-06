Raz w życiu pływałem kajakiem jednoosobowym, w dość spokojnej rzece. Dla amatora to jest naprawdę mocne przeżycie. Przede wszystkim samo to, że kajak praktycznie się nie zatrzymuje, bo jak przestajesz wiosłować, to obraca Cię burtą do nurtu, a chwilę później jesteś pod wodą, musisz odpinać kołnierz, bo inaczej nie wyjdziesz z kajaka. Więc stale musisz zasuwać i ja skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby nie zaliczyć gleby. Tzn. wody, choć i Pokaż całość