żaden ruski , bez względu na to gdzie mieszka nie powinien czuć się bezpieczny, jedyne rozwiazanie dla nich, niech wracaja do rosjii .

ps: parafrazując , " nie wszyscy muzułmanie to terroryści ale praktycznie wszyscy terroryści to muzułmanie" dokładnie tak jest z rosjanami, nie wszyscy są za wojną z Ukraina , ale wszyscy popierają putina /......