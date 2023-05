W sumie dla PiSu zjednoczona opozycja startująca z jednej listy to nawet zaleta - skoro ktoś chce głosować na Hołownie, to pewnie dlatego że w PO nie znalazł nic ciekawego. A jak się połączą to znowu nie będzie musiał głosować na PO którego miał już dosyć.