Rolnicy nie chcieli sprzedawać zboża po 1400zł/t bo myśleli że się jeszcze bardziej obłowią i sprzedadzą drożej. No to teraz mają tonę po 700zł a co lepsze nikt nie chce od nich kupować. Wcale mi ich nie żal.( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )