W ub.r. przychody Fratrii, wydającej m.in. „Sieci”, „Gazety Bankowej” i wPolityce.pl, zwiększyły się do 37,6 mln zł. Zysk netto spółki zmalał z 4,59 do 4,01 mln zł, prawie w całości zostanie wypłacony jako dywidenda, z której 850 tys. zł trafi do braci Karnowskich