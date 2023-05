Jeśli zastanawialiście się, czy na wykopie działają farmy botów, które wykopują i zakopują materiały, to tak działają. Ostatnio udało mi się zauważyć ich działalność pod jednym ze znalezisk i sprawdziłem ich aktywność. Wykopują to samo, w tym samym czasie w dodatku nazwy kont składają się w większości z imienia i nazwiska zostały utworzone w tym samym czasie. Dość prymitywne działanie i łatwe do wykrycia możliwe, że to faza testów w końcu rozpoczęła się kampania wyborcza. A teraz najciekawsze pod jednym ze znalezisk użytkownik @Lucky_Butterfly zwrócił na to uwagę, zamieszczając taką grafikę.