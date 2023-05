To kiedyś była to tajemnica że to całe OZE potrzebuje ropy/gazu ( najlepiej ruskiego) do działania?



Odkrycie porównywalne z tym, jak moja córka zobaczyła jak sarenka wcina małe ptaki i skończył się Disney. Dokładnie na takim poziomie emocjonalnym ( 6 lat lub Olga Tokarczuk) są ci wszyscy bezpłatni zwolennicy OZE.