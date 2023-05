Śmiesznie się zrobiło na wykopie, wiadomo, że jest jechane na PiS, ale musiała być alternatywa którą był Tusk. A teraz gdy największy zarzut do PiSu czyli rozdawnictwo wziął na siebie też Tusk, to zrobiło się dziwnie. To co wykopki? jak się jedzie po PiSie to jak ktoś zapyta "to kto w takim razie?" to trzeba coś powiedzieć. Lewica? Konfederacja?