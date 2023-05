Śmierć ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Kolejna osoba z zarzutami

Tak naprawdę winny jest sąd. Co z tego, że bliski/współlokator by zgłosił do MOPS czy na Policję jak sąd oddałby znowu maltretowane dziecko rodzicom?

Kilkukrotnie sąd odmawiał odebrania dziecka i wracał go do domu...

Mały uciekał z domu w piżamce...

To ktoś w todze wydał wyrok na to dziecko. Zamykanie kolejnej patologii nie rozwiązuje tak naprawdę systemowo sprawy maltretowanych dzieci.