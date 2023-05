Brat komendanta głównego policji nie wpłacił pełnej kwoty poręczenia.

za komuny które nie pochwalam żeby zostać milicjantem to nie mogłeś mieć w rodzinie nikogo kto popełnił jakiekolwiek przestępstwo umyślne. za pisu który nazwał się czwarta Rzeczpospolita to bedac na szczycie możesz #!$%@?ć komendę a twój brat może być bandytą. tak jest bo ludzie od dobrobytu podurnieli i zgadzają się na to co ich otacza. z władzą trzeba jak z psem nie gadasz do niego tylko podchodzisz z kijem jak do ciebie Pokaż całość