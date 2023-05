Michał ma 41 lat. Był architektem, ale odkąd płaci 3 tys. zł alimentów miesięcznie, musiał się przebranżowić. I alimenty, i opłaty za mieszkanie muszę wnieść do 10 dnia miesiąca. Te pierwsze 10 dni to czyste kombinowanie. Tak naprawdę system zachęca osoby płacące alimenty do ukrywania przychodów.