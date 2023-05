Ola boga sankcje łamio xD

Narkotyki też są prawnie zabronione, mimo tego powszechnie dostępne. Broń tak samo, trzeba mieć pozwolenie a mimo tego do przestępstw jest używana ta lewa przez osoby bez pozwolenia.



Wszędzie gdzie coś jest zabronione/utrudnione nie oznacza że to jest niedostępne, oznacza to tylko tyle, że można na tym więcej kasy zarobić niż przy legalnej sprzedaży :)