Teza, że ten śmieszkujący kukold w tym systemie to mięso które jest już policzone na sztuki w kategorii "straty" to 100% racji.



Ja tam wolę posłuchać trochę jabłonowskiego niż cały czas tych faszystów którzy najpierw bredzili o bogactwie z rządowego systemu emerytalnego, później o kowidzie, a na koniec o jakiejś służebnej roli i tysiącletniej przyjaźni między narodami. Przecież jedyne co oni robią to kłamią, szczują i robią z was skończonych osłów.



