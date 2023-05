To jak to jest, podobno Białoruś jest już ruskim obwodem, a teraz okazuje się że jakieś kontroler? To temu durnuowi putinow nawet nie udało się Białorusi spacyfikować politycznie. Aż dziwne że ten błazen chodzi jeszcze żywy. Takiej kompromitacja Rosji jak on nie zrobił nikt nigdy w przeszłości.