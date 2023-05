Dobrze, to teraz przejdźmy do ewaluacji szkód, zbrodni i przestępstw wywołanych decyzjami POLITYKÓW, którzy zawiadywali tą pandemią. Przecież to nie żadnen Pan Demia przyszedł sobie i kazał to wszystko robić. To jest tak jakby zarząd firmy rozpieprzył firmę, roztrwonił majątek, sprzeniewierzył środki, doprowadził spółkę na skraj upadku. A tu nic. Niedzielski kandyduje z list PIS i mówi że nadmiarowe zgony to sprawa złej diety i nałogów Polaków. Ta fałszywa pandemia przejdzie do Pokaż całość