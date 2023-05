Od dawna wiadomo, że jak lewica o czymś mówi, to jest dokładnie na odwrót.

Jak mówią o wolności, to wprowadzają zamordyzm.

Jak mówią o tolerancji, to są nietolerancyjni.

Jak mówią o pomocy, to gnębią innych.

Jak chcą czegoś zabronić to znaczy, że sami będą to robić.

Przykłady można mnożyć w nieskończoność.



Ich trzeba rozumować tak jak kacapów - dokładnie na odwrót do tego, co właśnie powiedzieli.