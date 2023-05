Jestem dobrej myśli. To może być początek końca kaczyzmu.

Na ostatniej konferencji partii Zero nie było nikogo z ***. Wszyscy mówią, że Balbina nie wpuści jego ludzi na listy w wyborach i Zero będzie musiał iść sam. Nie ugra nic kosztem opozycji, liczyć może jedynie na głosy wyborców * i Konfy.

Ci zbuntowani sędziowie co blokują kucharce możliwość działania w trybunale to właśnie ludzie Zero. Mała szansa, że *** znajdzie większość Pokaż całość