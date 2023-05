i bardzo dobrze dawniej dzieci to była prawie lub darmowa siła robocza, i dzietność stała na wysokim poziomie, nie ma się co dziwić że teraz dzietność niska skoro dzieci to same koszta, niektórzy mówią że 200k, a żadnych zysków z nich nie ma. W stanach już się ostro biorą a u nas to zawsze wszystko z opóźnieniem



dodać do tego legislacyjny zakaz aborcji, antykoncepcji, pornoban, kondomów lub wysoką akcyzę/receptę od lekarza to Pokaż całość