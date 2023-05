Wk0rwia mnie ten pajac. Na początku miało to jeszcze jakiś sens, wykazanie absurdów prawnych, ale od jakiegoś czasu to w koło to samo. Dodatkowo zrobił sie prymitywny i niegrzeczny. Zdecydowanie wolałem jak ścigał tych oszustów od sprzedaży garnków, malakserów i pościeli za 12000 starszym i łatwowiernym ludziom. jaki cel ma uprzykrzanie życia biednym emerytom, którzy siedzą gdzieś na portierni żeby dorobić do tej nędznej emerytury? Dziadek pewnie dostaje za to max 2000 Pokaż całość