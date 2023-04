Nie lubię Ruskich, ale to co się #!$%@? na poziomie propagandy w Polsce to gorzej niż za Goebbelsa

- Hehehe wielka kontrofensywa od tamtego roku, co najmniej od lata

- ruskim kończy się amunicja, już od marca tamtego roku

( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )