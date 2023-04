Porąbane, że płacisz za sprzęt i należy on do Ciebie, więc powinieneś móc z nim sobie zrobić wszystko co zechcesz.

A nie możesz bo producent Ci zabrania ingerowania w ten sprzęt.

Rozumiem utratę gwarancji bo jak ktoś sobie dłubie to ciężko żeby potem jeszcze producent na gwarancji mu to naprawiał.

Ale co to za jakieś blokowanie możliwości naprawy? To jest chore. Dobrze, że się za to wzięli.