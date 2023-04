Przemoc nie ma płci.

No nie ma, tylko feminazistki lubią sobie tym frazesem wycierać gęby bo limo pod okiem widzą wszyscy a lat wyzwisk, podkopywania autorytetu, deptania pewności siebie i egzekwowania totalnej kontroli nad partnerem które niejednokrotnie kończą się sznurem już nie. Do tego przeciętny facet nawet zapytany się nie przyzna, że go kobieta terroryzuje bo wstyd.