TVN24... Monika Olejnik... i wszystko jasne. Dziwne ze Krasko nie wzieli by im wtórował.

Antypolski babsztyl, zaprasza innego antypolskiego babsztyla, do antypolskiej stacji TV - zero zdziwienia.

TVPiS to propagandowa tuba rzadowa, a TVN to propagandowa lewacka tuba antypolska - i takie mamy media w tym kraju.

A skoro jej tu tak zle i Polacy tacy zli to niech wyp....la do Izraela, nikt przeciez jej tu sila nie trzyma.