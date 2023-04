Ja takim ludziom życzę zawsze jednego - żeby im się ofiara śniła do końca ich dni, noc w noc. Żeby dotarło do nich z całą mocą to, co komuś zrobili wraz ze świadomością, że już tego nie cofną i mają krew matki i jej nienarodzonego dziecka na rękach. Życzę im obłędu i wycia w poduszkę po nocach.