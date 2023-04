"W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Sojusz Północnoatlantycki postanowił zmienić swoją koncepcję obrony - pisze amerykański dziennik "The New York Times". Teraz, od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny, NATO ma przygotowywać się do obrony "każdego centymetra" swojego terytorium."