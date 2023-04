Nie, nie jestem onucą, ale tytuł brzmi idiotycznie. Na defilady wyjeżdżają sprzęty, których nie używa się na poligonach ani do działań wojennych. To wyselekcjonowane egzemplarze, które są jedynie konserwowane i wystawiane na różne parady/defilady.

Przy niekwestionowanej masie sprzętu, jaki Rosja straciła na Ukrainie, mimo wszystko tylko skończony głupek-wykopek by uwierzył, że jest to powodem odwołania defilady 9 maja. Jestem w 100% pewien, że nadal byliby w stanie wystawić nawet więcej pojazdów niż Pokaż całość