Czemu za politykę nie mogą się brać ludzie uczciwi? Ok, chcąc być skutecznym nie można być super uczciwym, no ale serio?

Wejście do opozycji dla pieniędzy? Z tak niskich pobudek? Przecież to podważa wysiłek ludzi którzy poszli za liderami strajków, tak samo Kijowski.

Ludzie nie pójdą na protest kolejny raz bo jakaś menta wykorzysta to znów dla swoich doraźnych korzyści. Gardzę.