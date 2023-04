Gdyby koncerny muzyczne skupily sie na tworzeniu muzyki i promowaniu artystow, zamiast na tysiecznym powielaniu tej samej chwytliwej melodii, to nie mialyby teraz problemu.

Jesli o mnie chodzi to bardzo dobrze, bo wiekszego szamba niz to co puszczaja w radio AI raczej nie stworzy.

Nastepny do golenia pojdzie Hollywood, gdzie ludzie dzieki AI oraz deepfake beda tworzyc cuda na kiju takie, ze nikt nie bedzie mial ochoty ogldac wypocin, ktorych glownym celem Pokaż całość