Nie no, ładna manipulacja. Baba dawała mu dpy przez x miesięcy, a to rzekomo gwałt.



Zakładam, że z racji pełnionego zawodu, facet nie mógł dokonać żadnej manipulacji, szantażu etc. (a nawet gdyby, kobieta na pewno byłaby kryta). Policja w takich przypadkach powinna karać takie kobiety więzieniem za składanie fałszywych oskarzeń. Jeżeli nie doszło do żadnego czynnika losowego, to ksiądz powinien stracić koloratkę, a ona pójść do więzienia na kilkanaście lat.