Ukraina KUPUJE rosomaki za pieniądze z UE i USA. Złoty interes a wszyscy płaczą bo polska zbrojeniówka otrzymała gigantyczny kontrakt? CO tu się dzieje? XDD

Osobiście, uważam, że nawet jakbyśmy je oddali za darmo to byłby to świetny interes. Ukraina rozwaliła naszemu największemu i chyba jedynemu wrogowi -ruskom 10 000 sztuk sprzętu, prawie 2 000 czołgów i nie zginął przy tym ani jeden polski żołnierz.



Spustoszenie jakie Ukraińcy sieją w rosyjskiej armii Pokaż całość