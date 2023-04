Zachód kieruje się logiką zysku i ryzyka, ale to zachodnia perspektywa. Rosja pokazała, że ryzyko i logika ich nie interesuje. Co? Nie są gotowi do wojny i ewentualną zrujnuje państwo? Walić to! Atakujemy! Skąd pewność że Chiny nie postąpią podobnie, zwłaszcza że rosyjską strategia Yolo okazała się być lepszą niż myślano i perspektywy kraju wcale nie są tak tragiczne jak przewidywano.