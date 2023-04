Czemu ponurych? To, że technologia jest ogólnodostępna? To, że teraz każdy kreatywny gość może się wyrazić a nie tylko elita aktorzynów, którzy od 30 lat w kółko grają to samo? Że teraz by zostać popularnym nie trzeba dać dupy reżyserowi? Że efekty specjalne robisz bez większego problemu w programie za pareset dolców ? To, że AI zaraz #!$%@? połowę programistów, scenarzystów, copywriterów? Co w tym złego? Idzie zmiana, trzeba się dostosować.