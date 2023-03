Do dzisiaj dostaję tonę spamu i phishingowych linków na maila, który wtedy od nich wyciekł. Nawet jeb.. słowa przepraszam nie było, a teraz jeszcze ten wyrok to jak splunięcie klientom w ryj. Choćby sprzedawali ajfony za złotówkę, to w życiu nie zrobię tam już żadnych zakupów.