Tak szczerze wg fajnopolaków i ukrów co ONZ ma z tym zrobić? Mamy zaatakować Białoruś? A może Rosję? Potępienie to jedyne co świat jest w stanie zrobić. Kiedy na zimnej wojnie USA rozmieściły atomówki w Turcji to super, ale kiedy ZSRR zrobiło to samo na Kubie to już nagle buuuuuu i źle i skandal jak oni tak mogli xD, bo my możemy a oni nie. I tak gówno zrobią z tymi głowicami, Pokaż całość