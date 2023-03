ArcelorMittal Poland wykłada 720 mln zł na modernizację pieca nr 2

Ciekawe czy wymienią odpylnik oraz rury z pyłem. Było już kilka wybuchów tlenku węgla na odpyniku. Czy zostanie wyremontowane rury zasilające chłodnice.

Bo jak widzę te remonty co kilka lat po łebkach to krew się gotuje. Teściu kiedyś opowiadał jak się remont wielkiego pieca robiło. To praktycznie wycinało się wszystko i od nowa robiło. Teraz to półśrodki. Nic nie jest do końca remontowane.Tylko to co nie zbędne jest. Stare rury i instalacje Pokaż całość