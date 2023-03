Może jak mi jakaś partia zaoferuje coś oprócz obowiązków to będą na nią głosować. Póki co jako bezdzietny kawalek powyżej 26 lat to niestety każda inna partia chce ode mnie:

- moich pieniędzy

- mojego życia (przymusowy pobór i plotki o powrocie obowiązkowej służby)

- mojej wolności (domniemanie niewinności w przypadku gwałtu czy innego napastowania zdaniem lewicy powinno być zniesione xD)

- mojego równouprawnienia względem prawa - krócej będę żyć na emeryturze