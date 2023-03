Ten sam Prigozyn ostatnio mowil, ze chyba czas opuscic Ukraine i by Wagnerowcy skierowali sie do Afryki.

No tak, tam to walczy sie z przeciwnikiem wyposazonym w luki a i zdobycze wieksze (kopalnie zlota, diamentow, itd itp.)

Tutaj to sie chlop o amunicje nie moze doprosic, a ile mozna na uzywanych pralkach zarobic? 乁 ( ⫑ ᴥ ⫒ ) ㄏ

Do tego, jesli dalej beda ich tak mielic, to niedlugo z Wagnera Pokaż całość