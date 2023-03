Trudno o bardziej śliskiego i obleśnego typa jak kapciowy i to pamiętając o tym, że w złotych ciuszkach wciąż paraduje i wszystkich poucza jędraszewski. A no i nie zapominajmy, że zamknął (jędraszewski) archiwa, tak dąży do prawdy która przecież wedle JP2 miała nas wyzwolić.