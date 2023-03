Takie reklamy pomimo ich zgłaszania już w tysiącach do google - że to oszustwa GOOGLE sobie niż z tego nie robi i nadal je wyświetla. Dla google to pieniądz za reklamę, a to że oszukują tak Polaków na grubą forsę tamte strony i łamią prawo to już google nie interesuje. Samemu zgłaszałem taki reklamy co najmniej z 1000 razy w ciągu ostatniego roku i co? I nic, nadal się wyświetlają, oszuści tylko co jakiś czas zmieniają strony docelowe oszustwa.